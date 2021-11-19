В Сбере оценили долю мошеннических звонков из-за рубежа в 70%

Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, заявил в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что такие мошеннические колл-центры «работают» исключительно по гражданам России. При этом еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа, и оставшиеся 20% — из российских городов.

«Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150», ― заявил Станислав Кузнецов.

Он пояснил, что перестали работать те подпольные колл-центры, которые использовали самую примитивную схему: «Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код». Остались крупные центры, действующие по более хитрым схемам обмана.

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«Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%»