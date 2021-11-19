В Петербурге задумались о сносе исторических зданий ради нового вокзала для ВСМ

Старинные склады Северного страхового общества (склады купцов Кокоревых) в Петербурге ожидает демонтаж в случае утверждения проекта вокзала для высокоскоростной магистрали на Москву, пишет 19 ноября газета «Деловой Петербург».

Речь идет о территории между Лиговским проспектом и железнодорожными путями, где расположены малоэтажные дореволюционные здания — склады Кокоревых. В РЖД этот квартал считают наиболее подходящим для строительства транспортной развязки. Обновленный проект представлен в профильный комитет города по охране памятников и готовится к рассмотрению на Совете по наследию.

Сейчас снос невозможен, поскольку территория попадает в зону регулирования застройки. В связи с этим на обсуждение Совета вынесена поправка в закон «О границах объединенных зон охраны…», которая позволила бы отправить под снос практически все исторические здания в квартале.

Однако собеседник газеты в транспортном блоке заверил, что поводов для беспокойства за историческое наследие нет.

«Любые действия, связанные с изменением территории, обязаны проходить согласования — и будут проходить. То есть никто не снесет махом ничего. Нет такой задачи. Только вместе с общественностью и проектировщиками будет решаться, как лучше. Совет по наследию — один из этапов», — отметил источник.

Другой информатор «ДП» в градостроительном блоке допустил, что в случае необходимости исторические здания могут переместить, но пока такая возможность не обсуждалась.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Снести нельзя оставить»