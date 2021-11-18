Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум до 12 тыс 654 р

Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум до 12 тыс 654 р

2021-11-18 18:51:55

2021-11-18 18:51:55

2021-11-18 18:51:55

2021-11-18 18:51:55

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru