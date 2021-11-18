Движение по мосту ограничат в Нижегородской области

Движение по мосту на трассе М-7 «Волга» ограничат на полторы недели в Нижегородской области. Специалисты осмотрят переправу и при необходимости проведут ремонтные работы.

Ограничения будут введены на мосту через реку Кудьма возле деревни Ветчак в Кстовском районе 22 ноября. Рабочие проверят, в каком состоянии находятся деформационные швы и другие элементы конструкции. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Во время планово-предупредительных работ будет организовано реверсивное движение. Интервал будет зависеть от ситуации на трассе, максимальную скорость ограничат до 40 км/ч.

Ограничения продлятся до 2 декабря.