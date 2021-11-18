Telegram оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить контент

Telegram оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Постановление вынес мировой судья Таганского района Москвы. Причиной стали сохранившиеся в Сети призывы участвовать в незаконных акциях, передает телеканал «Известия». Составлением административных протоколов занимается Роскомнадзор. Ранее в этом году мессенджер уже получил взыскания суммарно почти на 40 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.