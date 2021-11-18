Apple будет продавать пользователям запчасти для ремонта своих устройств

Aplle решила потеснить на рынке сторонних производителей. Компания заявила о запуске новой маркетинговой модели. Теперь владелец, например, iPhone сможет ремонтировать гаджет сам, передает телеканал «Известия». Корпорация выставит в продажу более 200 оригинальных запчастей. Приоритет отдадут деталям для дисплеев, аккумуляторов и камер. Основная часть комплектующих рассчитана для iPhone 12 и 13. Самостоятельный ремонт станет доступен в начале 2022-го в США, а в течение года и в других странах. До сих пор Apple лишала гарантии гаджеты после стороннего ремонта. Запчасти поставлялись только в аккредитованные сервисы, чьи услуги, естественно, стоили гораздо дороже. Сторонние фирмы часто работают с небрендированными запчастями. Детали без «яблочка» дешевле и могут не уступать в качестве. «Серый» рынок запчастей для Apple оценивают в миллиарды долларов.

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