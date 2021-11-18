На создание центра селекции винограда в Крыму направят 1,6 млрд рублей

Свыше 1,6 млрд рублей дополнительно направят из федерального бюджета на строительство научно-технологического центра селекции винограда в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Центр будет создан на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте. Он будет включать научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, центр экспериментальной биотехнологии, а также лекционные и дегустационные залы. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Общая площадь корпуса составит 18 тыс. кв. м.

Открытие центра запланировано на 2025 год. В общей сложности на строительство направят свыше 3,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации из-за непростых условий строительства. Потребуется обустраивать свайные фундаменты и подпорные стены из-за горного рельефа и сложных грунтов на территории.