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ЦБ предложил снизить максимальную ставку по микрозаймам

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Банк России считает, что возможно снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на пленарном заседании в четверг, 18 ноября.

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С июля 2019 года в России работает ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь это актуально для займов «до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО). В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — сказала Набиуллина.

Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал идею ЦБ, отметив, что необходимо «думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме».

1 ноября «Известия» писали, что по мере продолжения пандемии коронавируса большую активность в интернете разворачивают черные кредиторы — финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают займы всем желающим. Для получения займа обычно не требуется даже личного присутствия. Обратной стороной услуг таких займодателей становятся большие процентные ставки и жесткие, зачастую криминальные методы взыскания просроченных долгов.

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