Умер актер Игорь Савочкин

Актер Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила 18 ноября блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин — один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала она на своей странице в Facebook.

Причина смерти Савочкина не уточняется. При этом известно, что 10 ноября актер был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как почувствовал боль в спине.

Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Он сыграл в более чем 70 фильмах и сериалах, в числе которых «Ночной дозор», «Адмирал», «Черная молния», «Левиафан», «Человек, который удивил всех» и других.

Одним из последних фильмов с его участием стала роль татарина в картине «Иван Денисович», снятой по прозе Александра Солженицына.