«Газпромбанк» подписал принципы ответственной банковской деятельности ООН

«Газпромбанк» присоединился к международному сообществу банковских организаций, которые приняли «Принципы ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы Организации объединенных наций (ООН) об окружающей среде (UNEP FI). Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 18 ноября.

На сегодняшний день более 250 кредитных организаций, которые представляют свыше 40% мировых банковских активов, подписали эту инициативу. Подписавшие этот документ берут на себя ведущую роль во выстраивании стратегий развития, чтобы «формировать банковскую отрасль будущего, которая служит людям, обществу и планете». Принципы помогают банкам «понимать риски и использовать возможности, которые возникают при переходе к более устойчивой экономике».

Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов отметил, что организация планирует строить свою дальнейшую работу, опираясь на лучшие мировые практики в области устойчивого развития, повышать свою прозрачность, активно участвовать в совершенствовании регуляторной базы, способствовать продвижению принципов устойчивого развития среди своих клиентов и контрагентов.

По его словам, банк обладает потенциалом для стимулирования участников ключевых секторов экономики к переходу на устойчивые практики развития и снижению негативного воздействия на окружающую среду и общество.

«Газпромбанк» ранее создал совет по внедрению принципов устойчивого развития и принял политику по устойчивому развитию, дорожную карту по внедрению принципов устойчивого развития, частную политику экоответственности и кодекс корпоративной этики. В сентябре был опубликован первый отчет о деятельности кредитной организации в области устойчивого развития за 2020 год по стандартам GRI.

Объем проектов банка в области снижения негативного воздействия на окружающую среду составляет около 200 млрд рублей, а проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом — более 700 млрд рублей по капитальным затратам, 40 млрд из которых выданы в виде кредита, привязанного к выполнению KPI в этой сфере.