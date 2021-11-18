Водитель иномарки сбил ребенка в Тамбове

В Тамбове водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. О его состоянии не сообщается.

ДТП произошло на улице Карла Маркса. Водитель Volkswagen Touareg сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на ГИБДД.

15 ноября Солнцевский районный суд приговорил 19-летнюю Валерию Башкирову, совершившую наезд на троих детей, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Позже прокуратура обжаловала приговор.