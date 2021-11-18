Рига направила 1,7 тыс. военных на границу с Россией

Эстония экстренно вызвало 1,7 тыс. военных из запаса. Отмечается, что меры приняли из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, передает телеканал «Известия». Солдат отправили направили на строительство заграждений из колючей проволоки, правда, на границе с РФ. Всё дело в том, что Эстония не граничит с Белоруссией, между ними расположена Латвия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.