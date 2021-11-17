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Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с Сибирью и югом РФ

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Глава Партии национального движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», на которой как «тюркская» окрашена часть территории Российской Федерации. Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

Так, по мнению Бахчели, в «тюркский мир» входят часть регионов российского юга, Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Балканы, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Фотографию подарка выложили в Twitter партии.

15 ноября Эрдоган заявил в ходе встречи с молодежью, что считает себя самым опытным из мировых лидеров. Свое мнение турецкий президент объяснил тем, что он хорошо знает мир.

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