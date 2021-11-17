Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с Сибирью и югом РФ

Глава Партии национального движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», на которой как «тюркская» окрашена часть территории Российской Федерации. Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

Так, по мнению Бахчели, в «тюркский мир» входят часть регионов российского юга, Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Балканы, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Фотографию подарка выложили в Twitter партии.

15 ноября Эрдоган заявил в ходе встречи с молодежью, что считает себя самым опытным из мировых лидеров. Свое мнение турецкий президент объяснил тем, что он хорошо знает мир.