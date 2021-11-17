Более 40 человек приняли участие в программе «Земский доктор» в Удмуртии

В Удмуртии продолжают работать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С начала года благодаря им на работу в сельскую местность устроились 44 врача и 17 средних медицинских работников. Планируется привлечь еще 20 врачей и 19 средних медработников, пишет ИА «Сусанин». За переселение и работу в сельской местности врачи получают выплаты 1,5 млн и 1 млн рублей, а фельдшеры — 750 тыс. и 500 тыс. рублей.

В Удмуртии для медиков, приехавших в республику для работы из других регионов, реализуется программа выплат. До конца этого года по этой программе планируется привлечь еще 17 врачей и восемь средних медицинских работников.