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«СберТройка» запустит систему оплаты проезда с помощью QR-кода в Санкт-Петербурге

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Новую систему оплаты запустит «СберТройка» в 2022 году в Санкт-Петербурге, пассажиры смогут оплатить проезд с помощью QR-кода. Об этом 17 ноября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Как пояснили в столичном департаменте транспорта, QR-код выступит в той же роли, что и разовый билет.

«Он действует три дня с момента покупки. С ним можно будет также пересесть с одного общественного транспорта на другой с минимальной доплатой», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в дептрансе, купить билет с QR-кодом можно в кассах метро, банках и некоторых магазинах. Ведется также работа с регионами по внедрению единой билетной системы на базе карты «Тройка» и совершенствованию существующих билетных решений.

«Запуск системы оплаты по QR-кодам станет для «СберТройки» важным проектом, а Санкт-Петербург станет лидером этой концепции», — ответил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов допустил, что QR-коды заменят наличные платежи.

Как напомнили в департаменте транспорта, карта «Тройка» — это единый формат электронной транспортной карты с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта.

«Тройки» в Москве используются как абонемент на парковки со шлагбаумом — пользователям не нужно отдельно получать парковочный ключ.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 (бесплатно с мобильных телефонов) либо по номеру +7 (495) 539-54-54.

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