Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по BMX-фристайлу

С 12 по 14 ноября при поддержке lепартамента спорта города Москвы в Москве прошел чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Соревнования международного уровня по этому виду спорта проводились в России впервые. Спортсмены национальной олимпийской сборной Ирек Ризаев и Костя Андреев заняли 2-е и 3-е места.

Одно из самых важных и зрелищных событий в мире экстремального велоспорта собрало в Москве 39 сильнейших райдеров из 13 европейских стран. На универсальной площадке в Music Media Dome под скейт-парк было застроено 1700 кв. м.

Международные судьи оценивали райдеров по качеству использования элементов парка, сложности выполнения трюков и стилю катания. По итогам квалификации в финал прошли 24 спортсмена — 12 женщин и 12 мужчин.

В тройку победителей среди женщин вошли: Никита Дукароз из Швейцарии на первом месте, Лара Лэссмен из Германии на втором месте и Тереза Фернандес-Миранда из Испании на третьем. Обладателем золотой медали у мужчин стал француз Энтони Жон-Жон, серебряную и бронзовую медали получили участники российской олимпийской сборной Ирек Ризаев и Костя Андреев.

Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России.

Участники чемпионата Европы по ВМХ-фристайлу высоко оценили качество площадки и уровень организации соревнований. Для Москвы организация крупного международного турнира по одному из самых популярных экстремальных видов спорта — новый успешный опыт, который расширил спортивные возможности и вновь подтвердил статус города как одного из главных спортивных центров Европы и мира.