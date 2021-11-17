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«Роснефть» выкупит у Shell долю в германском НПЗ РСК

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«Роснефть» приняла решение о приобретении 37,5% акций нефтеперерабатывающего завода РСК (Шведт, Германия) у Shell. Как сообщается в среду, 17 ноября, на сайте российской нефтяной компании, необходимые документы уже направлены партнеру.

На данный момент «Роснефть» обладает долей в НПЗ в размере 54,17%. После закрытия сделки она возрастет до 91,67%, 8,33% акций останутся у Eni. Ожидается, что это произойдет после одобрения сделки регулирующими органами.

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По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, увеличение доли в НПЗ PCK говорит о стратегическом значении немецкого рынка.

«Компания традиционно выстраивает долгосрочные отношения с партнерами из ФРГ, гарантирует своевременные и бесперебойные поставки сырья, проводит модернизацию ключевых установок НПЗ», — отметил он.

Доцент финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в беседе с «Известиями» напомнил, что Rosneft Deutschland в соответствии с нормами европейского законодательства использует для производства высокоэкологичного топлива биодизель, биоэтанол и дизель, полученный из растительного сырья. Объемы производства такого топлива на сегодняшний день составляют полмиллиона тонн в год.

«Продукция, которая производится на НПЗ РСК, сегодня активно используется в различных отраслях немецкой промышленности. РСК поставляет современное высококачественное авиатопливо в немецкие аэропорты — Берлина, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга, им заправляются самолеты Lufthansa. А битум, который производится на НПЗ РСК, к слову, по технологиям «Роснефти», используется при дорожном строительстве знаменитых немецких автобанов», — подчеркнул Андрианов.

В свою очередь, эксперт Торгово-промышленной платы (ТПП) Дмитрий Плохин отметил, что «Роснефть» уже заявила о планах укреплять технологическое лидерство завода. Так, на РСК уже разрабатывается зеленый водород и экологичное авиационное топливо.

Зеленый водород играет важную роль в стремлении Евросоюза стать углеродно нейтральным к 2050 году. И «Роснефть» уже сообщала ранее, что активно поддерживает на своих НПЗ в Германии различные исследовательские и проектные работы, связанные с производством зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии. «Роснефть» традиционно добивается поставленных целей, и, думаю, в ближайшее время мы услышим о конкретных проектах завода РСК в отношении озвученных инициатив», — резюмировал Плохин.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH мощностью 11,6 млн т в год находится в городе Шведт, земля Бранденбург.

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