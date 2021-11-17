Паромную переправу закроют в Камчатском крае из-за ледостава

Паромную переправу в поселок Таежный в Камчатском крае закроют с 19 ноября. В русле реки Камчатка начал появляться лед.

По данным регионального министерства транспорта и дорожного строительства, прекращение транспортного сообщения вероятно до окончания новогодних праздников. Жителей Таежного просят принять меры по приобретению товаров первой необходимости. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

В управлении автомобильных дорог Камчатского края уточнили, что в русле Камчатки наблюдается большое количество снежно-ледяной шуги. Кроме того, работе переправы мешает снижение уровня воды в водоеме.

Ранее сообщалось, что в Якутии начали работу две ледовые переправы в Жиганском и Верхнеколымском районах. Проехать могут транспортные средства массой до 3 т.