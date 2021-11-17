Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 55,9% в Хабаровске

Свыше 5,1 тыс. жителей Хабаровска за неделю обратились к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,9%.

В основном болеют горожане старше 15 лет. Случаи гриппа в Хабаровске пока не зарегистрированы. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В администрации города отметили, что за неделю выявлено 703 случая внебольничной пневмонии, что на 151 больше, чем неделей ранее. 294 случая болезни зафиксировано среди граждан старше 64 лет, 245 случаев — среди горожан от 40 до 64 лет. Больше 560 человек госпитализированы. Всего с начала 2021 года в Хабаровске почти 20 тыс. человек заболели внебольничной пневмонией.

Хабаровчан просят соблюдать масочный режим, чаще обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, продлена кампания по вакцинации против гриппа.