Прямой эфир
Мир
Евросоюз выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе с Польшей
Общество
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Новости компаний
В России запустили проект бесплатной помощи автомобилистам на дорогах
Общество
Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках Москвы
Общество
В Костромской области расширили список организаций с требованием QR-кодов
Мир
В ФРГ заверили в отсутствии политического подтекста в решении по СП-2
Мир
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников
Общество
Госдума приняла поправки в ТК РФ об электронном кадровом документообороте
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека

Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 55,9% в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 5,1 тыс. жителей Хабаровска за неделю обратились к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,9%.

В основном болеют горожане старше 15 лет. Случаи гриппа в Хабаровске пока не зарегистрированы. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В администрации города отметили, что за неделю выявлено 703 случая внебольничной пневмонии, что на 151 больше, чем неделей ранее. 294 случая болезни зафиксировано среди граждан старше 64 лет, 245 случаев — среди горожан от 40 до 64 лет. Больше 560 человек госпитализированы. Всего с начала 2021 года в Хабаровске почти 20 тыс. человек заболели внебольничной пневмонией.

Хабаровчан просят соблюдать масочный режим, чаще обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, продлена кампания по вакцинации против гриппа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021