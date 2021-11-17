Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи, чтобы подтвердить личность. О новых проверках сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра на своей странице в Twitter.

Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Сколько от этого сбоя потеряла компания и почему ее сотрудники не смогли попасть на рабочие места

Для подтверждения личности необходимо показать свое лицо с разных углов. Как уточняется, при съемке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз, пишет Life.ru.

По предварительной информации, Instagram начал тестировать сервис еще в 2020 году, однако остановил работу из-за технических проблем.

В самой соцсети объяснили, что при помощи видеоселфи проводит проверку личности только при подозрительной активности аккаунта. Например, если пользователь неожиданно подписался на множество аккаунтов за секунды или поставил разом кучу лайков, отмечает телеканал «360».

Между тем, в Instagram 17 ноября подчеркнули, что не применяют технологию распознавания лиц. Видеоселфи нужно лишь для того, чтобы убедиться, что аккаунтом действительно пользуется реальный человек, а не бот. Видео просматривают сотрудники соцсети, они удаляются спустя 30 дней.

10 ноября глава сервиса Instagram Адам Моссери сообщил, что социальная сеть начала тестирование нового инструмента, напоминающего пользователю о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021