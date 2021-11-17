Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности

Сервис Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи, чтобы подтвердить личность. О новых проверках сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра на своей странице в Twitter.

Для подтверждения личности необходимо показать свое лицо с разных углов. Как уточняется, при съемке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз, пишет Life.ru.

По предварительной информации, Instagram начал тестировать сервис еще в 2020 году, однако остановил работу из-за технических проблем.

В самой соцсети объяснили, что при помощи видеоселфи проводит проверку личности только при подозрительной активности аккаунта. Например, если пользователь неожиданно подписался на множество аккаунтов за секунды или поставил разом кучу лайков, отмечает телеканал «360».

Между тем, в Instagram 17 ноября подчеркнули, что не применяют технологию распознавания лиц. Видеоселфи нужно лишь для того, чтобы убедиться, что аккаунтом действительно пользуется реальный человек, а не бот. Видео просматривают сотрудники соцсети, они удаляются спустя 30 дней.

10 ноября глава сервиса Instagram Адам Моссери сообщил, что социальная сеть начала тестирование нового инструмента, напоминающего пользователю о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты.