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В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%

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Ипотечное кредитование в России в 2021 году может вырасти на 25–27%. Об этом заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов, выступая на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков» в среду, 17 ноября.

Трансляция форума ведется на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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«Что касается ипотеки, здесь рост очень существенный. Сейчас есть некоторое небольшое замедление, но не очень серьезное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, суперспада нет. По году, наверное, выйдем на цифру 25–27%», — сказал Данилов.

Он отметил, что корпоративные кредиты по итогам текущего года вырастут примерно на 12%.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, регулятор ожидает роста ипотечного портфеля российских банков в этом году на 23–27%, корпоративного портфеля — на 8–12%. Таким образом, темпы роста обоих показателей будут ближе к верхней границе прогноза.

По данным Банка России, в стране средняя ставка по ипотеке в сентябре снизилась на 0,05 п.п., до 7,73%. При этом долги россиян по ипотечным кредитам впервые превысили 11 трлн рублей, увеличившись на 2,3%, до 11,19 трлн рублей. Средневзвешенный срок по выданным в сентябре текущего года займам на покупку жилья достиг двадцати лет и почти семи месяцев.

С 1 августа ЦБ принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера должна была убрать с рынка «лишних людей» — излишне закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов и умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.

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