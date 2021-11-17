Офис Меркель после ее ухода с поста расширят до девяти человек

Офис Ангелы Меркель после ее отставки расширят до девяти человек, вместо пяти. Работников будут финансировать из федерального бюджета, передает телеканал «Известия». Меркель предоставят руководителя офиса с окладом более €10,4 тыс. В бюро также будут работать два секретаря, два референта, офисный работник и два водителя. Пенсия самой экс-канцлера составит €15 тыс. ежемесячно. За излишества политика раскритиковали в Левой партии. Меркель будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового кабинета министров.

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