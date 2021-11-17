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Стало известно о решении убрать поставленные при Боякове во МХАТе спектакли

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Во МХАТ имени Горького могут убрать все спектакли, поставленные при бывшем художественном руководителе театра Эдуард Боякове. Об этом «Известиям» рассказала бывший завлит МХАТ Мария Ватутина.

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По ее словам, постепенно уберут все спектакли, поставленные за три года. Это время, когда театром руководил Эдуард Бояков. Исчезнут спектакли, которые шли на Малой сцене. Под сокращение, по мнению завлита попадут: «У премьер-министра мало друзей», «Слово о Полку Игореве», «Мифический муж и его собака», «На стриме».

«На Большой сцене уберут: «Красный Моцарт», «Некурортный роман», «Нюрнбергский вальс», «Пиноккио», «Розовое платье». «Лавр», наверное, в декабре еще будет в афише, потом уже нет. Ну, «Чудесный грузин» — само собой уберут. А дальше, может «Вишневый сад» тоже. Поскольку это всё ставилось при Боякове», — полагает Ватутина.

Как говорит экс-завлит, планируется вернуть спектакли, бывшие в репертуаре при Татьяне Дорониной. Например, спектакль о Ленине «Так победим!», в котором главную роль некогда играл Александр Калягин. Эта пьеса затребована в литчасти. Как и «Васса Железнова», «Таланты и поклонники». Не увидят зрители и готовившиеся к постановке спектакли.

«Скупой» с Леонидом Якубовичем, «Обручение» с Евдокией Германовой, режиссера этой постановки Ренату Сотириади тоже уволили. Планировался спектакль Андрея Кончаловского «На дне». Михаил Шемякин прилетел для работы над «Песочным человеком». Подобрали артистов. Музыку для спектакля начал писать Максим Фадеев. Прекрасные были эскизы», — отмечает собеседница.

Не будет на сцене МХАТ «Хлорофилии», «Братьев Карамазовых». Выпустят в декабре «Сказки в шатре» Алисы Гребенщиковой.

Возможно не досчитаются в афише и хита от Андрея Кончаловского, спектакля с Юлией Высоцкой и Гошей Куценко «Сцены из супружеской жизни». Ведь он тоже был сделан при Эдуарде Боякове.

Подробнее читайте в интервью Марии Ватутиной «Известиям» от 17 ноября в 10:00:

«Дорониной вернут МХАТ на прежнем месте в прежнем виде»

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