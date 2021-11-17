Эксперты по кибербезопасности рассказали о тайном языке хакеров

Эксперты по кибербезопасности рассказали о необычном хобби хакеров — общаться с миром и друг с другом посредством вписанных в коды вредоносных программ ругательств, фраз или цитат из мировой литературы. Об этом эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Гарнаева сообщила «Известиям» в среду, 17 ноября.

Она рассказала, как однажды работала с цифровыми «поэтами» из группировки Obsydian Gargoyle, которые промышляют фишинговыми письмами про COVID-19, фишинговыми сайтами и простыми зловредными программами. Хакеры несколько раз вставляли фразы на английском языке внутрь вредоносного макроса кода, фрагмент шекспировского сонета 116, два отрывка из «Братьев Карамазовых» и один из «Преступления и наказания» писателя Федора Достоевского.

«Может быть, это было сделано как послание человечеству, либо чтобы просто посмеяться, либо для обхода простейшего сигнатурного детектирования», — предположила она цели киберпреступников.

IT-специалисты нередко находят внутри кода слова, которыми вирусописатели общаются с вирусоискателями. Используют их, как правило, для общения злоумышленников между собой. Так было с вирусами Mydoom, Netsky и Bagle, которые бесконечно видоизменялись, чтобы общаться друг с другом. Проходил данный процесс через фразы типа: «Мы — Скайнет. Вы не можете спрятаться!», «Мы убиваем авторов вредоносных программ (у них нет шансов!)», «MyDoom.F — вор нашей идеи!».

Чаще всего авторы вирусов зашивают в код ругательство F*** you, которое «Яндекс» переводит как «Хрен вам». Его используют вирусописатели всех рангов, начинающие и мэтры, для общения друг с другом или с теми, кому предстоит разоружать их цифрового троянского коня. Но иногда общение хакеров проходит без задействования кода вредоносной программы.

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«Троянский код: что известно о тайных знаках хакеров внутри вирусов»