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Лавров оценил заявления США о гонке вооружений в космосе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ в отличие от США не начинала гонку вооружений. По мнению министра, попытка начать противостояние на орбите — вызов от Пентагона, передает телеканал «Известия». Также он отметил, что работа РФ в космосе не связана с монополизацией околоземного пространства.

«Нас, например, Соединенные Штаты призывают, как они выражаются, разработать универсальные нормы для освоения космического пространства. Но почему-то при этом уже многие годы игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, просто игнорируют. Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны. Эту угрозу неоднократно комментировал президент Российской Федерации, подчеркивая, что это будет совершенно другая ситуация в сфере безопасности, когда постоянно над головой у той или иной страны будет находиться ударное вооружение», — отметил министр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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