Высший суд Евросоюза обвинил Польшу в нарушении законодательства объединения. Решение о назначении судей признано неправомерным, передает телеканал «Известия». В ЕС уверены, что мера усилит нестабильность политики страны

7 октября своим решением Польша разрешила своему министру юстиции назначать и увольнять судей в высшие уголовные суды или отстранять их от должности без указания причин. Руководство ЕС считает, что Варшава пошла по пути подрыва независимости судебной власти. Кроме того, за принятие закона ЕС приговорил Польшу к рекордному взысканию. Согласно вердикту высшего суда, с 27 октября Польшу обязали выплачивать по €1 млн в день в качестве штрафа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.