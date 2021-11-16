Молодежная сборная РФ обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023

Молодежная сборная России по футболу обыграла Испанию со счетом 1:0 во вторник, 16 ноября.

Матч прошел в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы среди игроков младше 21 года.

Победный и единственный мяч забил на 60-й минуте нападающий московского футбольного клуба (ФК) «Динамо» Константин Тюкавин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом после шести туров команда набрала 15 очков и догнала испанцев, опережающих Россию по результатам личных встреч.

На третьей строчке находится Словакия (9 очков), потом идут Северная Ирландия (6), Литва (3) и Мальта (3).

12 октября молодежная сборная победила команду Литвы. Игра прошла на стадионе «Алитус» в Дайнаве и завершилась со счетом 3:0 в пользу российских спортсменов.