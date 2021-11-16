Реконструкцию стадиона «Горняк» в Севастополе завершат до конца года
В Севастополе до конца года должны завершить реконструкцию стадиона «Горняк». Работы выполнены на 87%, сообщается на сайте правительства города.
«Мы видим высокую строительную готовность объекта: проводятся фасадные работы и финишная отделка трибун. В конце 2021 года мы планируем ввести объект в эксплуатацию и передать его в пользование», — рассказал директор департамента капстроительства Илларион Гапицонов.
Сейчас подрядчик занимается обустройством беговых дорожек, устанавливает ограждение и укладывает искусственный газон на футбольном поле. Также выполняется комплексное благоустройство.
По данным ИА SevastopolMedia, проект стадиона «Горняк» предусматривает реконструкцию недостроенного здания с трибунами, строительство футбольного поля, комплексное благоустройство, озеленение, ограждение по периметру.
Одновременно на всех площадках и в залах смогут заниматься 125 человек. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.