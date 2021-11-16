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Госдума приняла закон о порядке регистрации перегоняемых автомобилей

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Государственная дума РФ приняла закон о порядке получения регистрационного документа на перегоняемые за пределы России автомобили. О принятии законопроекта сообщили на сайте Госдумы во вторник, 16 ноября.

Регистрационный документ теперь будет оформляться на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы России к конечному производителю или к месту продажи.

Изменения будут внесены в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств».

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что, в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра, за езду без диагностической карты всё равно будут штрафовать тех автовладельцев, для которых техосмотр остался обязательным.

8 ноября правительство России поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

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