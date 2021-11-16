«Комсомольская правда» проведет конференцию: «Время женщин в бизнесе России»

Лучшие практики усиления роли женщин в устойчивом развитии экономики страны 18 ноября в Торгово-промышленной палате РФ обсудят эксперты общественных организаций, представители госсектора и бизнеса.

Бизнес-конференция, организованная медиагруппой «Комсомольская правда», приурочена к Международному дню женского предпринимательства, ежегодно отмечаемому мировым сообществом под эгидой ООН 19 ноября.

Мероприятие пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн. Возрастная категория 18+.

Конференция «Время женщин в бизнесе России» — это:

· живой диалог женщин–практиков в мире бизнеса;

· обмен опытом в области женского предпринимательства;

· мастер-класс для тех, кто хочет развить свой успех.

На одной площадке соберутся 150 гостей, более 20 топ-спикеров, среди которых ключевые представительницы бизнеса, власти, общественных организаций.

Среди спикеров мероприятия:

· Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);

· Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ;

· Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ;

· Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ;

· Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

· Ольга Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО, член Общественной палаты Российской Федерации;

· Юлия Темникова, заместитель начальника Мосметро;

· Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникель».

С полной программой конференции и списком спикеров и экспертов дискуссии можно ознакомиться на сайте конференции https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vremya-zhenshhin-2021/#programma

Справка: «Время женщин» — авторский проект на радио «Комсомольская правда», где особое внимание уделяется женскому лидерству. Деловая конференция — часть экосистемы данного проекта.

«Мы живем в постоянно меняющемся мире, где никто с уверенностью не может сказать, что будет завтра. Именно в это время природные качества женщин такие, как гибкость, внимание к деталям, способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам становятся как никогда востребованными», — говорит Анжелика Сулхаева, автор и ведущая проекта «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда». — «Никогда еще роль женщин в бизнесе и обществе не была такой заметной как сейчас. Новое время демонстрирует удивительные цифры — 40% женщин среди российских предпринимателей. Они отвечают вызовам настоящего, они закладывают основу будущей экономики. На конференции «Время женщин в бизнесе» будет актуальная информация, как для начинающих компаний, нуждающихся в поддержке, так и для опытных предпринимателей, развивающих свой бизнес. На площадке состоится дискуссия о преимуществах женских качеств, секция о новых программах финансовой поддержки, а также мастер-класс от секретного гостя «Успех без выгорания».

Регистрация на мероприятие, а также все подробности по формату и гостям здесь: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vremya-zhenshhin-2021/

Важно! Для посещения конференции необходимо иметь QR-код. Мероприятие проходит в формате COVID FREE.

Подробнее: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vremya-zhenshhin-2021/covid_free/

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ, Москва, улица Ильинка, 6.

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