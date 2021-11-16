Учебные заведения в Нью-Дели закрыли из-за ядовитого смога

В Нью-Дели из-за ядовитого смога власти закрыли школы. Учебные заведения не будут работать неделю. Дымку над городом вызвали пыль со стройплощадок и сильные сельскохозяйственные возгорания, передает телеканал «Известия». Индекс качества воздуха оценивается как серьезный. Также загрязнение вызвали выбросы от автомобилей. Напомним, Нью-Дели считается одним из самых загрязненных городов мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.