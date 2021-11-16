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Тематический поезд к 800-летию Александра Невского перевез порядка 50 млн пассажиров

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В сентябре в московском метро был запущен первый в России и Москве освященный поезд, созданный к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Запуск состава на Арбатско-Покровской линии состоялся при поддержке Фонда гуманитарных проектов и Московского метрополитена.

С даты торжественного запуска, за два месяца, на историческом поезде могли проехать, согласно официальной статистике загруженности линии, до 50 млн человек. Тематический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года.

Вагоны оформлены внутри в двух стилях — «лето» и «зима», где отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским, святым князем и опытным дипломатом.

В одном из «летних» вагонов — всё о пограничном сражении, обернувшемся великой победой, — о Невской битве, после которой князь Александр Ярославич был прозван Невским. В «зимних» вагонах пассажиры узнают о противостоянии Руси и Запада в XIII веке и о том, как память о победах князя воодушевляла бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Вагон «Ледовое побоище» выполнен в зимних тонах, поскольку главной его темой стало сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года.

Кроме того, в рамках мероприятий празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского по всей стране прошли исторические фестивали, один из которых состоялся в сентябре в Москве на ВДНХ в историческом парке «Россия — Моя история». Организатором фестиваля выступил Фонд новых форм развития образования. За два дня участниками фестиваля стали более 10 млн москвичей и гостей столицы, которые пришли поближе познакомиться с подвигами великого полководца.

В 57 павильоне ВДНХ, где располагается Московский исторический парк, воссоздали атмосферу Средневековья: реконструкторы проводили показательные бои, гостей учили стрелять из лука, проводились авторские экскурсии по уникальной выставке-комиксу, которая повествовала на современный лад о событиях, прославивших Александра Невского, сыгравшего огромную роль в истории нашего Отечества.

«В 2021 году мы чтим память Александра Невского, и нам важно рассказать о его подвигах как можно большему количеству людей, а особенно — нашим детям. Поэтому в течение года мы проводим акции, выставки и мероприятия, посвященные жизнеописанию великого князя. Безусловно, самым масштабным из них стал запуск первого освященного поезда в Московском метрополитене — теперь ежедневно почти миллион человек в дороге может прикоснуться к истории, прочитать жизнеописание князя, подготовленное нашими учеными, и рассмотреть иллюстрации, которые отрисовывались годами, — например, огромное центральное полотно общей площадью 60 кв. м художник Евгений Емельянов писал 10 лет! В городах России, в том числе в регионах присутствия проекта «Россия — Моя история», весь год проводились акции и фестивали, посвященные жизни великого князя, работали выставки и проводились экскурсии, чтобы отдать дань мужеству и отваге Александра Невского. Надеемся, что мы смогли увлечь наше молодое поколение историей Средних веков и показать на примере великого князя, который совершал свои подвиги будучи еще совсем юным, как важно делать правильный выбор, жить по совести, и конечно, любить и защищать свое Отечество», — говорит член Общественной палаты РФ, директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

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