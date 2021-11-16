Жительница Хабаровска лишилась 200 тыс. рублей при покупке стройматериалов

В Хабаровске жертвой мошенников стала жительница Центрального района, которая хотела построить дачный дом. Она лишилась 200 тыс. рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам потерпевшей, она нашла в Сети объявление о строительстве дачных домов и позвонила по указанному номеру. За 200 тыс. рублей незнакомец пообещал приобрести и привезти ей стройматериалы.

Горожанка перевела средства на указанный счет, но в установленные сроки продавец своих обязательств не выполнил. Женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Им оказался 37-летний мужчина. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают его причастность к другим противоправным эпизодам, совершенным на территории города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

15 ноября сообщалось, что в Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 36-летнего мужчины. Потерпевший лишился 3 млн рублей.