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Историческая встреча: куда пойти в доспехах

Реконструкторы собрались в Москве на товарищеский бугурт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Реконструкторы из разных городов России собрались в столице на товарищеский бугурт, что с древневерхненемецкого переводится как «сражение». Как проходили схватки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Реконструкторов интересуют самые разные исторические эпохи и государства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Кто-то увлекается восстановлением событий, происходивших на Руси в XIII–XIV веках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Есть здесь и любители истории Англии времен Столетней войны и Войны роз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Реконструкторы стараются максимально достоверно воссоздать происходившие когда-то боевые действия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Они разыгрывают на поле битвы знаменитые сражения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Члены военно-исторических клубов сами мастерят оружие и доспехи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Также реконструкторы воссоздают быт военных лагерей прошлых эпох
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реконструкторы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Выйти на поле битвы в образе русского богатыря, тевтонца, госпитальера или шевалье не так-то просто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Чтобы стать настоящим воином, требуются многомесячные тренировки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Для начала стоит научиться хотя бы надевать доспехи и передвигаться в них
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Однако настоящих любителей истории, в том числе и девушек, это не останавливает
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