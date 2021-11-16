285 горняков вывели из задымленной шахты в Кузбассе

Прокуратура проверит шахту в Кузбассе после задымления. После происшествия 285 горняков вывели на поверхность. На одном из участков превышена концентрация углекислого газа, сообщает телеканал «Известия». Прибыла военизированная горноспасательная часть. Причины и обстоятельства внештатной ситуации уточняются. Шахта «Алардинская» работает на юге Кемеровской области. Предприятие добывает коксующийся уголь.

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