Поголовье скота выросло на фермах в Липецкой области

Поголовье скота выросло в фермерских хозяйствах Липецкой области в 2021 году. Растущий вклад фермеров в общий объем животноводческой продукции отметил глава региона Игорь Артамонов.

По данным управления сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели содержат 16,5 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 8,6 тыс. голов овец и коз. По сравнению с 2020 годом рост составил 108,4% и 104% соответственно. На фермерские хозяйства приходится свыше 40% регионального поголовья крупного рогатого скота и 88% поголовья овец и коз. Об этом пишет LipetskMedia.

Фермеры получают грантовую поддержку из областного и федерального бюджетов с 2012 года. В 2021 году отобрано 26 проектов «Агростартап». Также поддержку получили восемь проектов семейных ферм, пять из которых будут развивать молочное и мясное животноводство.