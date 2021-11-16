Умер кинооператор и режиссер Сергей Лепихин

Скончался пермский кинооператор, режиссер, соучредитель киностудии «Новый курс» Сергей Лепихин. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Сергею Михайловичу было 66 лет. Это большая утрата для «Пермской синематеки», киностудии «Новый курс» и всего пермского кино. Глубоко соболезнуем и скорбим», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов отметили, что Лепихин «стал учителем и наставником для нескольких поколений пермских кинематографистов, стоял у истоков развития пермской документалистики и в последние годы занимался осмыслением истории пермского кино».

Сергей Лепихин совместно с режиссером Павлом Печенкиным снял множество документальных фильмов. Картина «Про Олю в неволе» получила специальный приз жюри на швейцарском кинофестивале в Локарно. Лепихин также был оператором фильмов «Человек, который запряг идею», «История Тюрина, художника и жертвы».

Он неоднократно побеждал на международных и всероссийских кинофестивалях документального кино, становился лауреатом Премии города Перми в сфере культуры и искусства, был членом Союза кинематографистов России.