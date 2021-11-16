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Умер звезда сериала «Кости» Хит Фриман

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Американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман скончался в возрасте 41 года. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил портал Deadline.

Менеджер актера Джо С. Монтифьоре назвал Фримана блестящим человеком с сильным характером, который был преданным семьянином и другом, а также имел «необычайный интерес» к жизни. Он добавил, что актер гордился своей последней работой в кино и строил большие карьерные планы.

Причина смерти артиста не уточняется. Известно, что он умер во сне в своем доме в Остине, отмечает сайт kp.ru.

Хит Фриман родился в 1980 году, за свою карьеру он сыграл множество ролей в популярных телепроектах, в том числе в сериалах «Морская полиция: Спецотдел», «Ищейка», «Без следа», «Скорая помощь». Наибольшую популярность ему принесла роль серийного убийцы в сериале «Кости», пишет «Москва 24».

Недавно актер снялся в фильме Майкла Полиша Terror on the Prairie, который еще не вышел на экраны. Помимо актерской деятельности Фриман выступал продюсером двух фильмов и сценаристом, пишет «Газета.RU».

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