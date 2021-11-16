В РФ появились вакансии контролеров QR-кодов

В России требуются контролеры QR-кодов. Работодатели разместили около ста вакансий для проверяющих, сообщает телеканал «Известия». Зарплата ревизоров составляет от 15 до 30 тыс. рублей. Больше всего предложений в Алтайском крае — 13, в Санкт-Петербурге — 8 и в Пермском крае — 7. Наем контролеров ведется на постоянной основе. В функции входят проверка QR-кодов, сверка паспорта и сертификата. Среди самых частых требований — умение пользоваться смартфоном. В 70% случаев в вакансиях не требуется опыт. Работа идеально подходит для студентов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.