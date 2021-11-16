Минтруд РФ утвердил календарь выходных и праздников в 2022 году

В 2022 году россияне отдохнут почти четыре месяца. Минтруд РФ утвердил календарь выходных и праздников, сообщает телеканал «Известия». Ближайшие длинные каникулы наступят с 1 по 9 января. Первое и второе числа с субботы и воскресенья перенесут на май. На 8 Марта страна отдохнет три дня. Майские праздники традиционно разделили на две части. На День народного единства россиян ждут три выходных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.