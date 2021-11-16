Подготовка спецтехники к зиме началась в Астрахани

В Астрахани коммунальщики приступили к подготовке спецтехники к зиме. Машины, предназначенные для ликвидации последствий осадков, будут переоборудованы, сообщает «Астрахань-24».

По данным агентства, к гололеду и заморозкам готовы восемь машин муниципального предприятия «Чистый город». Кроме того, коммунальщики начали заготавливать песко-соляную смесь. Предприятие «Мосты и каналы» планируют запастись 100 т смеси для посыпки 46 объектов.

«Наша организация в рамках подготовки осуществляет закуп песка и технической соли. Подсыпаем пешеходные, тротуарные зоны, пешеходные мосты по городу Астрахани. Таких мостов у нас 46», — рассказал главный инженер МУП «Зеленый город» Дмитрий Попов.

Также на территории города установят контейнеры для песка. Их разместят в парках, скверах и на набережной.

Пока что специалисты продолжают сезонные работы. Они готовят к зиме растения в городских парках и убирают листву с газонов.