Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Ухте

Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло в Ухте. Пострадала 15-летняя пассажирка одной из машин. Она была пристегнута ремнем безопасности.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД Ухты, 15 ноября около 17 часов ВАЗ-2110 двигался по улице Мира по дороге с односторонним движением. При перестроении он столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшемся в попутном направлении, а потом совершил наезд на припаркованный вдоль проезжей части Nissan Primera.

В результате пострадала девочка-подросток, находившаяся в ВАЗ-2112. Ее госпитализировали с тупой травмой живота, сотрясением головного мозга и закрытой травмой головы.

15 ноября суд вынес приговор 18-летней Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в районе Солнцево в Москве. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.