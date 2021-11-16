Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ

Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ

2021-11-16 09:24:28

2021-11-16 09:24:28

2021-11-16 09:24:28

2021-11-16 09:24:28

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