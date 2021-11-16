Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Россия отказалась ставить США в известность по поводу испытаний оружия
Мир
США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Мир
Шестерых подростков госпитализировали после стрельбы около школы в США
Экономика
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения
Сюжет:

В Вене прошла вакцинация детей от 5 до 11 лет

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021