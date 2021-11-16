Эксперт Задков раскрыл преимущества использования квантовой линии связи

Российская открытая квантовая сеть позволит осуществлять защищенную передачу данных через спутник в самых удаленных районах страны, включая Арктику. Запуск спутника запланирован на 2023 год, рассказал «Известиям» директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков во вторник, 16 ноября.

«В отличие от обычных систем связи, квантовые сети невозможно скрытно взломать и получить доступ к передающейся через них информации, так как любое проникновение в такие сети оставляет следы на физическом уровне», — объяснил Задков.

Он добавил, что квантовые коммуникации приоритетны в тех областях, где вопросы информационной безопасности и защиты данных являются ключевыми, — электронное голосование, структуры госвласти, спецслужб, банков и других организаций.

В квантовых сетях информация передается с помощью микрочастиц — фотонов света по обычным оптоволоконным линиям. Развитие квантовых сетей — одно из основных направлений развития современных квантовых технологий наряду с вычислениями и сенсорами.

Ученые уверены, что спутниковые возможности сделают доступной связь на поверхности океана, в горах, ледниках и множестве мест, куда не протянуть оптоволокно.

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