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Эксперт Задков раскрыл преимущества использования квантовой линии связи

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Российская открытая квантовая сеть позволит осуществлять защищенную передачу данных через спутник в самых удаленных районах страны, включая Арктику. Запуск спутника запланирован на 2023 год, рассказал «Известиям» директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков во вторник, 16 ноября.

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«В отличие от обычных систем связи, квантовые сети невозможно скрытно взломать и получить доступ к передающейся через них информации, так как любое проникновение в такие сети оставляет следы на физическом уровне», — объяснил Задков.

Он добавил, что квантовые коммуникации приоритетны в тех областях, где вопросы информационной безопасности и защиты данных являются ключевыми, — электронное голосование, структуры госвласти, спецслужб, банков и других организаций.

В квантовых сетях информация передается с помощью микрочастиц — фотонов света по обычным оптоволоконным линиям. Развитие квантовых сетей — одно из основных направлений развития современных квантовых технологий наряду с вычислениями и сенсорами.

Ученые уверены, что спутниковые возможности сделают доступной связь на поверхности океана, в горах, ледниках и множестве мест, куда не протянуть оптоволокно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Фотон видно будет: квантовую сеть в РФ расширят с помощью спутника»

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