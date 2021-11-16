Минобороны РФ рассказало о новом автомате АК-12

Министерство обороны России решило оснастить морскую пехоту «Суперкалашниковами» — автоматами АК-12. Первыми новинку освоят морпехи Тихоокеанского (ТОФ) и Черноморского флотов (ЧФ).

Так, автоматы уже опробовали «черные береты» миротворческого батальона ТОФ, несущие в данный момент службу в Нагорном Карабахе. АК-12 подходит не только для общевойсковых боев, но для зачистки кораблей и зданий.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что это исторически так сложилось: новое оружие первыми получают самые боеспособные части — спецназ, ВДВ и морская пехота. Он подчеркнул, что если раньше, при сравнении классического автомата Калашникова с американскими штурмовыми винтовками отмечалась меньшая точность отечественного оружия, то новая модель уже ни в чем им не уступает.

На автомат можно устанавливать любые приборы наблюдения: лазерные целеуказатели или фонарики. Легко также добавить дополнительную переднюю рукоять и провести другие модификации для удобства при использовании. Возможно и оснащение его подствольным гранатометом. Приклад автомата при необходимости легко откидывается. Как сообщает Минобороны, в сравнении с базовым АК-74М эффективность ведения огня у АК-12 повысилась в два раза.

Новую модель разработали в рамках программы «Ратник» по созданию экипировки, в разы повышающей боеспособность подразделений. В нее входит более 10 различных подсистем — от средств разведки, тепловизоров и прицелов до нового стрелкового оружия и бронежилетов.

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«Непотертый «Калаш»: морпехи получат новые автоматы»