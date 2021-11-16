Состоялась церемония вручения международной премии ЮНЕСКО-Россия

В Париже вручили первую Международную премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева. Лауреатом стал российский химик Юрий Оганесян, передает телеканал «Известия». Ученого отметили за его работу в области фундаментальных наук. Также премию присудили ученому из Италии Винченцо Бальцани. В состав жюри вошли семь независимых экспертов из разных стран. Премия учреждена по инициативе

России в 2019 году в целях содействия научному прогрессу. Награда присуждается за достижения в области фундаментальных наук. Следующая церемония вручения

премии состоится в России.

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