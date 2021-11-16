Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 ноября

Переменная облачность, преимущественно без осадков и гололед ожидаются в Москве во вторник, 16 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в столице составит от -1 до +1 градуса. Ночью же столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В области днем синоптики прогнозируют от -4 до +1, а ночью — от 6 до 1 градуса ниже нуля.

Ветер ожидается западного и юго-западного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

15 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области в конце ноября установится погода, подобная той, что обычно бывает в январе.

14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице с понедельника ожидается «пушкинская» погода, когда будет много солнца, а днем и ночью — морозы. Дневная температура составит до +2…+5 градусов. Эта погода сохранится в Москве минимум до четверга.