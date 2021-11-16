Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны

Правительство Лаоса официально одобрило добычу криптовалюты. Указ выпустило министерство технологий и телекоммуникаций, передает телеканал «Известия». Обращение виртуальных денег ограничено рядом условий. Операции с криптовалютой могут совершать лишь резиденты Лаоса. Компании необходимо внести в госбанк депозит в $5 млн, чтобы таким образом фирмы могли подтвердить свою платежеспособность. С дохода от криптовалюты предусмотрен налог 15%. Зато власти освободили от сборов поставщика энергии для криптоферм.

Ряд государств в мире уже частично легализировали вертельные активы. В Сингапуре киберденьги приравняли к товарам или услугам. В Малайзии криптовалюта имеет статус ценных бумаг. В Сальвадоре виртуальные монеты — платежное средство. Запрет на криптовалюту действует в Египте, Непале, Боливии, в Алжире и Бангладеш. В КНР виртуальными активами можно владеть, но не торговать. Формально с 2018-го Пекин

запретил майнинг сторонних валют.

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