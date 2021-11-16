На Кубани запретили продавать детям товары, в которых содержится сжиженный углеродный газ. Краевой закон по борьбе со сниффингом инициировал губернатор Вениамин Кондратьев, а в воскресенье, 14 ноября, он вступил в силу.

Сниффинг — это вид токсикомании. Опасность его в том, что, минуя желудочно-кишечный тракт и печень, газ сразу попадает в кровь, а затем в головной мозг, в результате наступает быстрое опьянение. Вытесняя кислород, вещества вызывают кислородное голодание, от которого происходит психоделический эффект. При этом довольно часто наблюдаются тошнота, рвота, головокружение, дезориентация.

Как быстро формируется привыкание? Зависит от предрасположенности подростка — у некоторых она может быть наследственной, если родители игроманы, алкоголики, наркоманы, а также от социума, определяющего сознание несовершеннолетнего. Если он живет в населенном пункте, где сниффинг — распространенное явление, то вероятность того, что произойдет его знакомство с таким веществом, довольно высока.

Токсикомания — не новое явление для России. В 1990-е годы, в начале 2000-х дети и подростки пробовали клей и бензин. В постперестроечное время появилось много детей-беспризорников, они убегали в мегаполисы, где увлекались токсикоманией. Часто от употребления клея они погибали. Сейчас более стабильная экономическая ситуация, но тем не менее наблюдается очередной виток токсикомании.

Если взять статистику Следственного комитета, то в 2016 году от сниффинга погибли 65 человек, в 2017-м — 142, а в 2018 году — 154, и число жертв растет каждый год. Смерть наступает от паралича дыхательного центра и токсического отека головного мозга и легких. Даже однократное употребление может закончиться летальным исходом.

Надо признать, что сейчас сниффинг с мегаполисах распространен меньше, чем в маленьких городах. Он популярен прежде всего в тех регионах, где недостаточно хорошо ведется профилактика со стороны наркологических диспансеров и участковых наркологов. А также там, где родители злоупотребляют алкоголем либо из-за нехватки рабочих мест уезжают на заработки вахтовым методом, предоставляя детей самим себе. И, наконец, там, где не развиты бесплатные спортивные секции и кружки.

Увлечение сниффингом родители могут выявить по следующим признакам: характерному запаху от одежды, волос подростка, а также по цвету кожи — из-за гипоксии она может стать бледной и приобретать серо-зеленый цвет. Довольно часто снифферы слишком возбужденные либо агрессивные. У них наблюдается бессонница, суетливость, перепады настроения, а некоторые могут быть, наоборот, вялыми. Кроме того, сигналом для беспокойства может послужить ухудшение способности учиться, концентрироваться, запоминать, происходит торможение мыслительных процессов, появляются жалобы на это учителей.

Токсикоманам нужна профессиональная помощь, для этого родителям необходимо пойти с детьми в наркологический диспансер. Однако многие боятся постановки на профилактический учет, так как сообщение об этом поступит в детскую комнату полиции, школу, информация дойдет до учителей. Если есть такие опасения, то можно обратиться в клиники, где помощь оказывают специалисты по детской наркологии, обеспечивая полную анонимность. Психиатры-наркологи определят, как вести себя дальше, так как употребление психоактивных веществ — это психологическая зависимость, значит, у ребенка есть проблемы, связанные с психикой, с поведенческой сферой, а возможно и с воспитанием. Если проблему не решать, запустить, то увлечение может закончится реанимацией и смертельным исходом. К сожалению, очень многие, кто в прошлом злоупотребляли подобными галлюциногенами, затем перешли в зависимость от алкоголя либо от наркотических веществ, а большая часть погибла, не дожив до 35–40 лет.

На мой взгляд, запрет на продажу товаров, в которых содержится сжиженный углеродный газ, проблему не решит. Да, это один из путей, по которому пошел глава Краснодарского края, очень жесткий. Однако я бы все-таки помимо запрета порекомендовал вводить больше социальной рекламы, активнее среди педагогов освещать эти проблемы, подсказывать пути решения. А учителя должны говорить об этом на родительских собраниях, на уроках, причем показывать последствия. Дети впечатлительны, на их ум можно воздействовать, и какая-то часть из них после таких объяснений употреблять вещества не будет.

Автор — психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники

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